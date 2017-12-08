Суд отказался принять иск депутата с требованием отставки Мутко

Савеловский суд Москвы отказался принять иск депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина к вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко, в котором парламентарий просил отстранить Мутко от должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

По словам представителя суда, вопрос об отставке Мутко и его соответствии должности находится в ведении президента России и не может быть разрешен судом в порядке гражданского судопроизводства.

«В части требования Рашкина об обязании Мутко принести извинения гражданам РФ, то оно направлено в защиту прав, свобод и законных интересов третьих лиц, при этом такое право гражданами РФ Рашкину не предоставлено», — добавила Михайлова.

Сам Валерий Рашкин заявил «Новой газете», что непременно будет обжаловать решение суда.

«Я пока не видел мотивировочную часть решения, но если суд действительно отказал по этой причине, то это печально, это показывает, что у нас нет трех ветвей власти. Никто не должен оглядываться на президента, у нас есть уголовный кодекс, гражданский кодекс, надо к ним обращаться, президент — это не закон. Вы поймите, таких исков о защите чести и достоинства — миллион, что их все президент будет рассматривать? Зачем тогда нужен такой суд и зачем нужен такой президент?», — заявил Рашкин.

Депутат рассказал, что его инициативу об отстранении вице-премьера Виталия Мутко от должности поддержали как в партии, так и в среде профессиональных спортсменов. «Ни одного слова, ни от кого я не услышал, что это неверная инициатива, только поддержка», — добавил депутат.

Он напомнил, что подал иск против Мутко после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южной Корее). Рашкин уверен, что вице-премьер несет за отстранение сборной персональную ответственность.

«Это, в частности, отсутствие квалификации, чиновник должен быть квалифицирован — это главное, а Мутко оказался не квалифицированным, он допустил огромную ошибку, чем навредил чести и достоинству страны и всех россиян», — заключил депутат.

Парламентарий уточнил, что в иске сослался на статьи 150 гражданского кодекса России (нематериальные блага), 151 ГК РФ (компенсация морального вреда) и 152 ГК РФ (Защита чести, достоинства и деловой репутации).

«Вообще за этот провал ответственны как минимум три главные фигуры — это президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и представитель правительства, который это направление курирует, то есть Мутко, но начинать надо с Мутко», — добавил Рашкин.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом. Однако на Олимпиаде не будет исполняться российский гимн в случае победы спортсменов из России, а также не будет использоваться российский флаг.