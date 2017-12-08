Производитель свинины «Мираторг» заявил о вирусе африканской чумы в Белгородской области

Мясокомбинат «Мираторг» рассказал о вирусе африканской чумы (АЧС), который производитель свинины обнаружил на одной из своей откормочной площадке в Белгородской области. Информация об этом размещена на сайте «Мираторга».

«Компания также начала внутреннее расследование с целью установить причины заражения площадки. АЧС распространена исключительно среди животных и не представляет опасности для человека», — пояснили в мясокомбинате.

По информации производителя свинины, создан оперативный штаб, а на площадке с поголовьем в 24 тысячи голов введен карантин. Если диагноз подтвердиться, то поголовье будет полностью уничтожено.

По мнению представителей компании «Мираторг», комбинат «пострадал в результате фактического отсутствия в России системы контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, неконтролируемого перемещения животных и потенциально зараженной продукции».

В январе 2017 года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в 2016 году из-за АЧС в России уничтожили 223 тысячи голов свиней и «это достаточно серьезные цифры».

«Но когда говорят, что, крупные комплексы (которые выступают за ограничение содержания свиней на личных подворьях граждан) хотят уничтожить личные подсобные хозяйства, давайте посмотрим цифры: из 233 тыс. уничтоженных животных 6,5 тыс. приходится на личные подсобные хозяйства. Этих личных хозяйств было 211. Это значит, что в каждом хозяйстве больше 30 свиней. Да какое же это личное подсобное хозяйство?», — сказал Данкверт (цитата по Интерфаксу).

Руководитель Россельхознадзора пояснил, что по закону о личном подсобном хозяйстве у ветеринара нет возможности проконтролировать такое хозяйство, что приводит к распространению заболевания. «Если из-за таких хозяйств будем нести потери - это серьезно», — заключил руководитель.

По данным ведомства, с 2007 года по 2016 года, то есть с момента выявления АЧС, ущерб от вируса превысил 30 млн рублей.

Напомним, в августе Россия ввела временный запрет на поставки свинины из Румынии из-за вспышки АЧС, в декабре 2017 года Россельхознадзор запретил поставки свиного мяса из Бразилии (страна является одним из крупных поставщиков мяса в Россию). В октябре 2016 года Россия также запретила ввозить свинину из Молдавии опять же из-за АЧС.

Согласно публикации «Ведомостей», помимо «Мироторга» в Росии, а именно в Краснодарском крае, также существует крупный производитель свинины, который принадлежит министру сельского хозяйства Александру Ткачеву.

Газета утверждала, что Агрокомплекс за последние два года (публикация вышла в 2016 году) «стал крупнейшим производителем свинины в Краснодарском крае, скупив пять из семи современных свинокомплексов региона».