РЖД: пассажиру верхней полки могут запретить сидеть на нижней полке

В поезде дальнего следования пассажир нижней полки может запретить садиться попутчику с верхней полки на свое место, заявили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочка РЖД).

«Проезд третьих лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается. Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд», — пояснили в ФПК.

В компании отмечают, что пользоваться столиком могут пассажиры, как верхних, так и нижних полок, но преимущество остается все же у попутчика с нижней полки.

Если человек с верхней полки захочет покормить ребенка или поесть сам, он может обратиться к проводнику, который временно разместит его на свободной нижней полке.

«Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, ФПК просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ФПК, такое заявление компания выпустила в связи с выходом определенных публикаций в СМИ. Разъяснить права пассажиров попытался один из пользователей сайта Pikabu, который, по его словам, часто слышал о «негативном опыте», связанном с поездками в плацкарте.