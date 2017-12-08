В Госдуме признали конфликт интересов в деятельности самого богатого депутата

Комиссия Госдумы, во главе с депутатом Натальей Поклонской, обнаружила конфликт интересов в деятельности самого богатого депутата нижней палаты парламента Андрея Палкина («Единая Россия»), сообщает «Дождь».

По словам главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, Палкин «направлял запросы в адрес прокуратуры и налоговой службы в интересах коммерческих фирм, которые принадлежат его сыновьям».

Поклонская уточнила, что депутат «фактически собирал информацию о предприятиях конкурентов», Палкин использовал свой статут, чтобы найти данные, которые составляют налоговую тайну.

Однако депутаты не стали лишать Палкина мандата, а лишь проинформирует о наличии конфликта интересов председателя Госдумы Вячеслава Володина в трехдневный срок.

Ранее источники СМИ в комиссии заявляли, что «было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий»,

Напомним, в начале ноября Русская служба «Би-би-си» сообщила, что генпрокуратура заподозрила Палкина в том, что он писал депутатские запросы в личных интересах.

В 2016 году Палкин зарегистрировал доход в размере 678 млн рублей. Доход единоросса за 2015 год составил почти 1,5 млрд рублей. У парламентария в общей сложности 62 квартиры (59 в Архангельской области и три — в Московской) и около 200 транспортных средств.