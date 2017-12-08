Российский генерал ответил на обвинения Bellingcat в причастности к делу о сбитом «Боинге»

Генерал-полковник в отставке Николай Ткачев, которого Bellingcat и The Insider назвали причастным к крушению малазийского Boeing 777 на востоке Украины, считает обвинения «глупостью». Его слова передает ТАСС.

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь», — сказал Ткачев.

По его словам, он живет в Екатеринбурге и занимается «военно-патриотическим воспитанием детишек». Ткачев уточнил, что он находится в постоянном контакте с общественными организациями, участвет в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения СМИ.

В совместном расследовании международной экспертно-журналистской группы Bellingcat и издания The Insider утверждается, что голос Ткачева идентичен голосу фигуранта дела о крушении «Боинга» с позывным «Дельфин».

Для сравнения голоса «Дельфина» с Ткачевым The Insider взял у генерала интервью под предлогом беседы о Суворовском училище, затем запись его голоса сравнили с опубликованными ССГ переговорами.

Экспертизу записей проводили Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо и Литовский центр судебной экспертизы.

Специалисты центров пришли к выводу, что голоса на записях, опубликованных ССГ, и в интервью Ткачева с большой долей вероятности принадлежат одному и тому же человеку.

Сам Ткачев в интервью The Insider заявил, что с 2012 года не покидал Екатеринбург и на Украине в 2014 году не был.