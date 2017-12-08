Российские лыжники выступят под нейтральным флагом на ОИ-2018

Российские лыжники решили выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, спортсмены провели голосование. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», — сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Глава Федерации уточнила, что на данный момент лыжники находятся в Давосе, где 9 декабря стартует этап Кубка мира.

Напомним, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить только те российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга.

Помимо этого, МОК пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных от посещения Олимпиад, а президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков исключен из состава МОК. На ОКР наложен денежный штраф в размере 15 млн долларов.

Вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя решение МОК, заявил, что готов в любой момент покинуть свой пост. «Давайте не будем сейчас этот вопрос [об отставке] поднимать. Есть кому эти решения принимать», — добавил Мутко.

Президент России Владимир Путин сказал, что власти не станут препятствовать российским спортсменам в участии в Олимпиаде 2018 под нейтральным флагом.

Он отметил, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всех своей жизни».