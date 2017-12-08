В Японии придумали летающий дрон, который будет «выгонять» засидевшихся работников

Японские ученые из компании Taisei собрали летающего дрона, который при помощи песен будет оповещать сотрудников о том, что им пора домой, при помощи песен. Об этом сообщает сайт Engadget.

По словам разработчика устройства, аппарат будет пролетать по заранее установленному маршруту в определенное время и подлетать к тому, кто задержался. Для этого человека робот исполнит японскую версию песни Auld Lang Syne, которую часто включают для оповещения клиентов о закрытии заведения.

Дрон оснащен камерой и системой навигации, а полученные записи направляются в облачное хранилище компании. Устройство станет доступно для покупки с апреля 2018 года, стоимость использования составит 443 доллара в месяц.

Сообщения о появлении специального устройства появилось спустя несколько месяцев известия о смерти японской журналистки, переработавшей 159 часов сверх нормы.

Специалисты обнаружили, что внезапная смерть девушки наступила в результате переутомления на работе. Это широко распространенное в Японии явление, когда сотрудник умирает из-за инфаркта или инсульта, который провоцируется стрессом на работе.