В Киеве задержали политика Михаила Саакашвили

На Украине задержали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил Генпрокурор страны Юрий Луценко в своем фейсбуке.

«Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его», — говорится в сообщении.

По словам Луценко, Саакашвили находится в изоляторе временного содержания.

Полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась задержать экс-президента Грузии Саакашвили 6 декабря. Правоохранители пришли в палаточный городок около Верховной Рады, однако сторонники политика оказали сопротивление.

Днем ранее, 5 декабря, полицейские провели обыск в квартире политика и также попытались его задержать, однако активисты заблокировали машину СБУ, в которой его собирались увезти, и освободили Саакашвили.

Сразу после этого политик призвал людей выйти на Майдан, а власти Украины объявили его в розыск. Луценко потребовал, чтобы политик явился в генпрокуратуру и дал показания. Однако Саакашвили ответил отказом.

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Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что уголовное дело против Саакашвили рассматривается по трем статьям Уголовного кодекса: планирование преступления, сговор, содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

В свою очередь, сторонники Саакашвили проводят в Киеве протестные акции: они требуют отставки Порошенко. Так, 3 декабря в Киеве прошел «Марш за импичмент». Следующий митинг запланирован на 10 декабря.