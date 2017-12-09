В Ставрополе обезвредили готовивших теракт преступников

В Ставрополе во время контртеррористической операции (КТО) обезвредили троих вооруженных членов преступной группы, передает Интерфакс.

«В домовладении по адресу переулок Симферопольский дом 4/2 была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей. Трое вооруженных преступников обезврежены», — объяснили в пресс-службе местного ФСБ.

Сообщается, что преступники планировали теракты.

Режим КТО отменили с 4:30. В городе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В нось на субботу в центре Ставрополя ввели режим КТО. В частном доме города заблокировалась группа преступников.