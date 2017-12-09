Саакашвили объявил бессрочную голодовку

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили начал бессрочную голодовку, передает телеканал «112 Украина».

Как рассказал телеканалу адвокат политика Руслан Чернолуцкий, его подзащитный будет отказываться от любого принудительного питания. Если Саакашвили арестуют 60 суток, то он продолжит голодовку «еще более жестко».

Михаил Саакашвили находится в изоляторе временного содержания. К нему, добавил Чернолуцкий, приходил врач, у политика было высокое давление.

Адвокат также опубликовал письмо Саакашвили, в котором он заявляет, что его задержали по «лживым обвинениям». Он также призвал граждан Украины выйти 10 декабря на «Марш за импичмент» действующей власти.

«Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Суд состоится в субботу, 9 декабря.

Михаила Саакашвили задержали накануне в Киеве. Уголовное дело против бывшего губернатора рассматривается по трем статьям Уголовного кодекса: планирование преступления, сговор, содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Ранее Служба безопастности Украины пыталась задержать Саакашвили 6 декабря в палаточном городке у Верховной Рады. Однако сторонники политика оказали сопротивление. Днем ранее в киевской квартире Саакашвили прошли обыски. СБУ также пыталась задержать его, но активисты заблокировали машину СБУ, в которой его собирались увезти, и освободили Саакашвили. Он призвал людей выйти на Майдан.