Росатом объявил конкурс на очистку загрязненного участка завода «Маяк»‍

Госкорпорация Росатом объявила конкурс на очищение загрязненного радиацией участка площадью 30 тысяч кв. м завода «ПО «Маяк» в Челябинской области. Уведомление о конкурсе датировано 29 ноября 2017 годом.

Корпорация будет принимать заявки до 22 декабря, их рассмотрят 10 января 2018 года. Максимальная цена контракта — 30 млн рублей.

Из документа на сайте госзакупок следует, необходимо реабилитировать участок завода, пострадавший в ходе аварии на «Маяке» в 1957 году. Причиной стала разгерметизация емкости с жидкими высокоактивными отходами. Сейчас на загрязненном участке находятся производственные здания, наземная галерея, дорожки и площадки, покрытые асфальтом, цементом и щебнем и хозяйственные постройки. Отмечается, что основными радионуклидами являются цезий-137 и стронций-90.

Подрядчик должен удалить и утилизировать растительность, вывезти на полигон металлический лом и строительные радиоактивные отходы, уплотнить старый и завезти новый чистый грунт «с толщиной слоя около 400 мм».

Накунуне комиссия, созданная Росатомом, пришла к выводу, что источником радиоактивного изотопа рутений-106, зафиксированного в сентябре-октябре в воздухе на Южном Урале, мог стать сгоревший в атмосфере искусственный спутник.

Ранее сообщалось, выброс рутения произошел из-за аварии на заводе «Маяк» в Челябинской области. В отчете комиссии сказано, что следов выброса рутения-106 на предприятии нет.

О выбросе рутения стало известно в начале октября. Тогда французские эксперты заявили о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане.