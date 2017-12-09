Politico: Трамп одобрил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкций в отношении России за предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, под санкции попадут российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет.

«Администрация США применяет новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят ее (Россию) соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету», — сказал источник.

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон накануне в интервью «Коммерсанту» заявил, что Москва, несмотря на соглашения, заключенные еще во времена холодной войны, продолжает «изготавливать и развертывать ракетную систему». В ответ Вашингтон будет изучать варианты возможного военного решения. В российском МИД назвали эти обвинения голословными.