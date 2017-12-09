Леонид Броневой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Утром в субботу, 9 декабря, умер артист театра и кино Леонид Броневой, передает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Сегодня в 7:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой»,— сказал Варшавер. По его словам, Броневой умер после тяжелой болезни.

Даты прощания и похорон будут известны позже.

Леониду Броневому было 88 лет. Он родился в Киеве в 1928 году. Броневой окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (Государственный институт искусств Узбекистана), по распределению попал в труппу Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Позднее Броневой учился в московской Школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. С 1988 года стал работать в труппе «Ленкома».

Броневой снялся в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные».