Венецианская комиссия указала Украине на дискриминацию русского языка в новом законе

Венецианская комиссия Совета Европы порекомендовала Киеву внести поправки в закон «Об образовании», запрещающий преподавать на Украине на любых языках кроме украинского, передает ТАСС.

В частности, комиссия указала на статью 7 в законе (о языке нацменьшинств). Статья, по мнению комиссии, статья«содержит ряд двусмысленных положений» и «не дает необходимых указаний относительно применения международных конституционных обязательств страны».

«Объем гарантий образования на языках меньшинств, в основном ограниченный начальным образованием, не ясен», — сказано в заявлении.

Комиссия указала, что закон допускает преподавания некоторых предметов на языках ЕС, например, на болгарском, венгерском, румынском и польском.

«Новый закон не дает решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка. Такое менее благоприятное отношение к этим языкам трудно каким-либо образом оправдать, и, следовательно, это вызывает проблему дискриминации», — добавили в комиссии.

В конце сентября президент Украины Петро Порошенко подписал закон «Об образовании». Представители некоторых государств раскритиковали документ. Согласно закону, с 2018 года в начальных классах преподавать можно будет на родном для детей языке, но вместе с этим они должны будут учить украинский. С 5 класса преподавать разрешается только на украинском.

С 2020 года в школах преподавать будут только на украинском.