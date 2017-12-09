Федерация бобслея России рекомендовала спортсменам участвовать в ОИ-2018

Президиум Федерации бобслея России принял решение рекомендовать отечественным бобслеистам и скелетонистам ехать на Олимпиаду-2018, передает ТАСС.

«Теперь наступает очередь принимать решение непосредственно спортсменам, которые в течение этапа Кубка мира проведут свои собрания. Отдельно в бобслее и отдельно в скелетоне», — сказал президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Накануне после голосования российские лыжники решили выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уточнила, что на данный момент лыжники находятся в Давосе, где 9 декабря стартует этап Кубка мира.

МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить только те российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга.

Президент России Владимир Путин сказал, что власти не станут препятствовать российским спортсменам в участии в Олимпиаде 2018 под нейтральным флагом. Он отметил, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всех своей жизни».