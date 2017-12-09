Сквер у российского посольства в Киеве назовут в честь Бориса Немцова

Комиссия по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева Виталия Кличко назвать сквер у российского посольства на Украине в честь политика Бориса Немцова, сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Дмитрий Белоцерковец.

«Последний шаг, это решение сессии Киевсовета, которое я уверен появится в самое ближайшее время», — написал депутат.

Сквер расположен на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

В октябре Виталий Кличко рассказал о планах переименовать один из скверов города в честь убитого политика, а в самом сквере — установить памятник Немцову.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В июле этого года суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в непосредственном убийстве Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима. Остальных фигурантов дела Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к срокам от 11 до 19 лет колонии.