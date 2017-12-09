Росатом назвал причины планируемой очистки от радиации завода «Маяк»‍

Представитель Росатома Андрей Иванов рассказал, что объявление конкурса на очистку от радиоактивных загрязнений на территории завода «Маяк» в Челябинской области было запланировано давно, передает РИА Новости.

«Мероприятие федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года» по реабилитации территорий радиохимического завода «Маяка» включено в перечень мероприятий, утвержденных постановлением правительства от 19 ноября 2015 года. Работы запланированы давно, с момента принятия правительством этой ФЦП», — объяснил он.

По словам Иванова, конкурс на очистку связан с загрязнениями, которые произошли на предприятии в 1940-1970-х годах.

Ранее стало известно, что Росатом объявил конкурс на очищение загрязненного радиацией участка площадью 30 тысяч кв. м завода «ПО «Маяк». Уведомление о конкурсе датировано 29 ноября 2017 годом.

Напомним, экологи ранее сообщали, что на заводе «Маяк» произошел выброс рутения-106. Однако комиссия, созданная Росатомом, пришла к выводу, что источником радиоактивного изотопа рутений-106, зафиксированного в сентябре-октябре в воздухе на Южном Урале, мог стать сгоревший в атмосфере искусственный спутник.

В конце сентября французские эксперты заявили о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане.