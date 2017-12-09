«Ленком» назвал дату и место прощания с Леонидом Броневым

Прощание с актером Леонидом Броневым состоится в Большом зале московского театра «Ленком» 11 декабря в 11:00, сообщается на сайте театра.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким артиста. Прощание пройдет 11 декабря в “Ленкоме” (с 11:00). О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Леонида Броневого похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято мэром Москвы после поступления соответствующего обращения, сообщает Интерфакс.

Леонид Броневой умер в субботу утром после тяжелой болезни. 17 декабря актеру должно было исполниться 89 лет. В сентябре 2012 года во время гастролей «Ленкома» в Киеве Броневой был госпитализирован с острым инфарктом миокарда.

Броневой родился в Киеве в 1928 году. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (Государственный институт искусств Узбекистана), по распределению попал в труппу Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. Позднее Броневой учился в московской Школе-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького. С 1988 года стал работать в труппе «Ленкома».

Всего Броневой сыграл в 70 фильмах. Он известен по роли Генриха Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны», Аркадия Велюрова в фильме «Покровские ворота», доктора в «Формуле любви». Последним фильмом, в котором принял участие актер, стала картина «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского в 2007 году.