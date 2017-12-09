Росгидромет рассказал о возможных причинах неприятного запаха в Москве

Резкий неприятный запах в некоторых районах Москвы мог появиться после рекультивационных работ на полигоне Некрасовка, передает РБК.

«Появилась версия, близкая к правде. В «Некрасовке» производились очистные работы. Кроме того, вчера за сутки было три пожара, один из них крупный, который мог принести гарь», — рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что Росгидромет не может определить источник неприятного запаха — этим занимается Роспотребнадзор.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Варакин уточнил, что метеоусловия в регионе не способствовали быстрому рассеиванию загрязнений в воздухе.

«Мосэкомотиноринг» совместно с Роспотребнадзором, Главным управлением МЧС по Москве, Росприроднадзором провели проверку возможных источников неприятного запаха во всех районах Москвы. Источник запаха сероводорода на коммунальных и промышленных предприятиях столицы не найден.

Накануне жители разных районов Москвы пожаловались на неприятный запах, похожий на «запах квашенной капусты». В нескольких округах столицы работали передвижные лаборатории, которые забирали пробы воздуха.