Ходорковский призвал поддержать на выборах всех кандидатов, выступающих за демократические ценности

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский призвал поддержать на выборах всех кандидатов, поддерживающих европейские демократические ценности. Об этом он заявил по видеосвязи делегатам общероссийской конференции движения.

«Сегодня в центре предвыборной сцены уже два политика, которые отстаивают наши европейские демократические ценности, — Навальный и Собчак. Как вы знаете они опираются и на кадры нашего движения. Я приветствую Ксению Собчак и Алексея Навального как наших союзников, опрокидывающих унылый сценарий Кремля, как людей, продвигающих в общество наши ценности парламентаризма, федерализма и правового государства», — заявил он.

Ходорковский отметил, что считает правильным для движения поддерживать всех тех, кто продвигает эти ценности, и предлагает использовать время до выборов, чтобы сказать свое «против».

По мнению Михаила Ходорковского на выборах не будет кандидатов-спойлеров, так как предстоящие выборы ничего не поменяют. «Договорняк ни при каких условиях не станет выборами», — добавил Ходорковский.

Напомним, 9-10 декабря в Москве проходит конференция общественного сетевого движения «Открытой России».