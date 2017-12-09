В Москве полиция пришла на конференцию «Открытой России»
Вера Юрченкокорреспондент
Полиция пришла на конференцию движения «Открытая Россия» в Москве. Сотрудников полиции несколько десятков человек.
По словам правоохранителей, им поступил анонимный звонок, что в здании на Маросейке проходит собрание нежелательной организации. Они просят участников конференции разойтись.
Полицейские заблокировали двери зала, в котором продолжается обсуждение позиции «Открытой России» по президентским выборам 2018 года.
Председатель «Открытой России» Александр Соловьев назвал обвинения абсурдными. По его словам, движение — российская организация. Соловьев призывает продолжит работу конференции.
Неделей ранее полиция пришла на конференцию московского и подмосковного отделений «Открытой России», где должны были выбрать делегатов отделений на общероссийскую конференцию. Полиция пришла якобы с осмотром помещения в Хохломском переулке . «Неизвестные люди проносили неизвестные предметы», — так сотрудники правоохранительных органов пересказывали содержание анонимного звонка. всех задержанных позднее отпустили. Делегатов так и не успели выбрать.