В Москве полиция пришла на конференцию «Открытой России»

Фото: Вера Юрченко / «Новая газета»

Полиция пришла на конференцию движения «Открытая Россия» в Москве. Сотрудников полиции несколько десятков человек.

По словам правоохранителей, им поступил анонимный звонок, что в здании на Маросейке проходит собрание нежелательной организации. Они просят участников конференции разойтись.

Полицейские заблокировали двери зала, в котором продолжается обсуждение позиции «Открытой России» по президентским выборам 2018 года.

Председатель «Открытой России» Александр Соловьев назвал обвинения абсурдными. По его словам, движение — российская организация. Соловьев призывает продолжит работу конференции.

Неделей ранее полиция пришла на конференцию московского и подмосковного отделений «Открытой России», где должны были выбрать делегатов отделений на общероссийскую конференцию. Полиция пришла якобы с осмотром помещения в Хохломском переулке . «Неизвестные люди проносили неизвестные предметы», — так сотрудники правоохранительных органов пересказывали содержание анонимного звонка. всех задержанных позднее отпустили. Делегатов так и не успели выбрать.