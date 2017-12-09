Российские горнолыжники решили поехать на Олимпиаду

Бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России вынесло решение об участии спортсменов в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом. Об этом сообщил президент организации Леонид Мельников, передает ТАСС.

По его словам, такое решение вынесли по итогам голосования. «Все члены бюро президиума проголосовали единогласно „за“», — рассказал он.

Ранее российские лыжники и саночники также единогласно проголосовали за решение ехать на предстоящую Олимпиаду в Южной Корее, а президиум Федерации бобслея России и Федерация сноуборда России рекомендовали спортсменам принять участие в Олимпиаде.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности, на зимних Играх 2014 года в Сочи.

Это решение МОК делает невозможным выступление сборной России на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане под национальным флагом. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде. В этот же день Путин объявил об участии в президентских выборах в 2018 году.