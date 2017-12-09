Ирак объявил о завершении войны с ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о завершении трехлетней войны против признанной террористической и запрещенной в России организации «Исламское государство», сообщает AFP.

«Наши силы полностью контролируют иракско-сирийскую границу, поэтому я объявляю о завершении войны против ИГ», — сказал он на конференции в Багдаде.

Премьер-министр Ирака отметил, что «враг хотел убить нашу цивилизацию, но мы победили благодаря нашему единству и нашей решимости». «Мы победили за короткое время», — заключил он.

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Руководство иракской армии подтвердило, что война завершена, и «вся территория Ирака освобождена от банд террористов ИГ», передает Associated Press.

Накануне, 6 декабря, президент России Владимир Путин и Генштаб России также объявили о разгроме «Исламского государства». Сообщалось о полной победе над террористами ИГ в Сирии.

В этот же день, 6 декабря, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2018 году.

Напомним, против запрещенной террористической организации «Исламское государство» сражается международная коалиция под руководством США.