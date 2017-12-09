Дед Мороз из Великого Устюга провел волшебную проверку Крымского моста

Российский Дед Мороз посетил Таманский полуостров и посмотрел, как идут работы по строительству Крымского моста, сообщили «Новой газете» в его пресс-службе.

«Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке», — говорится в пресс-релизе.

Фото: пресс-служба российского Деда Мороза

Деду Морозу показали процесс подготовки к асфальтированию проезжей части и все восемь участков строящегося моста.

«Дух захватывает! Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива (…) Впечатляет размах этой стройки. И, естественно, это чудо останется долго в моем сердце», — заявил Дед Мороз.

Фото: пресс-служба российского Деда Мороза

Накануне российский Дед Мороз, как сообщается на его сайте, поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, который призвал россиян встретить Новый год на родине и пригласил в республику.

«Отмечайте Новый год в своей стране, где очень много красивых мест (…) Наша Родина заслуживает того, чтобы мы любили ее, восхищались ее природой, изучали ее многонациональную культуру и географию. Любите Россию! Отдыхайте в России!» — призвал Кадыров.

«Поддерживаю Рамзана Ахматовича, и добавлю, что Новый год — это праздник семейный!» — заявил Дед Мороз.

В ответ на это Кадыров пообещал, что обязательно навестит Деда Мороза, а также пригласил волшебника в Чечню. «Я в восторге, меня поддержал главный волшебник России — Дед Мороз», — написал он.

Строительство Керченского моста, который соединит Крым и Краснодарский край, началось в феврале 2016 года. Мост должен стать самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Стоимость строительства оценивается почти в 228 млрд рублей.

Сообщалось, что автомобильное движение запустят в декабре 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019. Однако 1 декабря стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку и министру транспорта Максиму Соколову, в котором предупредил о возможном срыве срока сдачи автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту.