Российские фигуристки взяли первые места в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в финале Гран-при в женском одиночном катании. Еще одна россиянка — Мария Сотскова — стала второй. Турнир проходит в японском городе Нагоя, сообщает Международный союз конькобежцев.

Загитова по итогам двух программ набрала 223,30 балла, а Сотскова — 216,28 балла. На третьем месте оказалась спортсменка из Канады Кейтлин Осмонд (у нее 215,16 балла).

В соревнованиях юниоров три первых места заняли россиянки Александра Трусова, Алена Косторная и Анастасия Тараканова.

Первую награду для России в Нагое завоевал 22-летний фигурист из Санкт-Петербурга Михаил Коляда. 8 декабря в финале Гран-при он занял третье место в мужском одиночном катании.

Алине Загитовой 15 лет. Она выигрывала юниорский чемпионат мира и финал Гран-при среди юниоров. С 2017 года фигуристка участвует во взрослых соревнованиях.

Марии Сотсковой 17 лет. По состоянию на ноябрь 2017 года она занимает 3-ю строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев.