Российские федерации керлинга и фристайла решили выступить на Олимпиаде-2018

Федерация керлинга России (ФКР), а также Федерация фристайла России (ФФР) решили участвовать в Олимпиаде в 2018 году под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.

Глава ФКР Дмитрий Свищев заявил, что все спортсмены решили ехать на Олимпиаду, но им еще предстоит пройти отборочные соревнования. «Мужчины сейчас бьются на олимпийской квалификационном турнире, состав женской команды определится в конце декабря», — сообщил он.

Глава ФФР Алексей Курашов рассказал, что за участие в Играх-2018 выступил президиум федерации и члены национальной сборной. «Мы провели заседание президиума и направили все в олимпийский комитет. Мы едем на Игры, чтобы доказать, что мы — спортсмены вне зависимости от предвзятых обстоятельств. Мы решили представлять там свою страну, несмотря ни на что», — заявил он.

Ранее решила ехать на Олимпиаду сборная России по санному спорту. Кроме этого, президиум Федерации бобслея России рекомендовал бобслеистам и скелетонистам сборной ехать на Игры. Также бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России вынесло решение об участии спортсменов в Олимпиаде-2018.

Пока ни один российский олимпиец или федерация не отказались от участия в Играх под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в Южной Корее. В ней смогут участововать «чистые» спортсмены из России. Им разрешено выступить под нейтральным флагом.

Президент России Владимир Путин сказал, что власти не станут препятствовать российским спортсменам в участии в Олимпиаде. Он отметил, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всех своей