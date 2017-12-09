Власти пообещали за двое суток узнать, «что это за запахи» в Москве

В ближайшие двое суток специалисты выяснят причину неприятного запаха в столице, заявил в эфире телеканала «Москва 24» вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

По его словам, по поручению главы города Сергея Собянина было создано около 40 передвижных групп, которые передают анализы проб воздуха лабораториям. «И в ближайшие двое суток будет исследовано полностью, что это за воздух и что это за запахи», — заявил Бирюков.

Он добавил, что специалисты работали в течение всего вчерашнего дня и ночи «и сегодня утром службы доложили о том, что пока что источник [неприятного запаха] не установлен».

Однако специалисты выяснили, что «ни в Москве, ни в Московской области на предприятиях коммунального хозяйства, промышленных предприятий выбросов не обнаружено». «Эта работа будет продолжена», — подчеркнул вице-мэр.

Бирюков отметил, что неприятные запахи в Москве за субботу «значительно снизились». Он добавил: городские власти рассчитывают, что с изменением погоды «пройдет рассеивание всех выбросов в атмосферу» и «все эти запахи уйдут».

На сайте мэрии Москвы сообщается, что по предложению мэра создана оперативная группа по мониторингу ситуации с неприятным запахом. В ее состав вошли представители правительства Москвы и Московской области, а также МЧС Москвы, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации вредных веществ в московском воздухе. «Проведено более тысячи исследований. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в пробах атмосферного воздуха, отобранных 8.12.2017, не установлено», — говорится на сайте ведомства.

В Росгидромете сначала предположили, что резкий неприятный запах в Москве мог появиться после рекультивационных работ на полигоне в Некрасовке. Однако позже заявили, что возможным источником неприятного запаха могла быть свалка в Балашихе. Выдвинутая версия с полигоном в Некрасовке была отметена.

Директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков в эфире «Эха Москвы» заявил, что в организации считают неудовлетворительной работу департамента природопользования.

По его словам, три месяца назад департамент отключил от публичного доступа систему экологического мониторинга «Мосэкомониторинг», которая передавала данные с 54 автоматических станций наблюдения, а также с передвижных станций. Точные данные, по его словам, могли бы помочь установить, откуда именно распространяется неприятный запах.

«Это загрязнение за последние два-три года является восьмым или девятым случаем, когда существенная часть города Москвы испытывает неприятный запах», — отметил он.

В минувшую пятницу москвичи пожаловались на неприятный запах в воздухе. По их словам, он был похож на запах «тухлой квашеной капусты».