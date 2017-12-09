Мужская сборная России по керлингу не выступит на Олимпиаде-2018

Мужская сборная России по керлингу заняла четвертое место в олимпийском отборочном туре в Чехии и не сможет выступить на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году.

Российская сборная обыграла команду Китая со счетом 8:5 в квалификационном турнире Игр, однако в параллельном матче сборная Чехии по керлингу выиграла у команды Нидерландов со счетом 8:4. Таким образом, россияне уступили чехам в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Состав российской женской команды по керлингу определится в конце декабря.

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что российские керлингисты согласились поехать на Игры и выступить под нейтральным флагом.

5 декабря Международный олимпийский комитет(МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Спортсмены, которые не были заподозрены в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.