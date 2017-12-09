Суд в Петербурге арестовал сторонника ИГ по подозрению к подготовке теракта

Московский районный суд Петербурга арестовал до 7 февраля 2018 года гражданина Таджикистана Умара Махмадиева. Его подозревают в террористической деятельности, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

«Фонтанки» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга пишет, что уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на участие в террористической организации». Статья предусматривает лишение свободы до двадцати лет.

По данным СМИ, гражданина Таджикистана задержали в аэропорту «Пулково» при попытке пересечь российскую границу. Предположительно, он собирался вылететь в Турцию, а затем в Афганистан, чтобы там примкнуть к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).

«В случае если задержанному не удалось бы реализовать свои планы, он намеревался совершить диверсионно-террористический акт от имени „Исламского государства“ на территории Санкт-Петербурга», — сказал источник РИА Новости. В пресс-службе регионального управления ФСБ подтвердили эту информацию.

В начале апреля в петербургском метро произошел подрыв электропоезда в перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт." В результате погибли пятнадцать человек и более ста получили ранения.