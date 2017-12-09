Из-за новых требований ФТС тысячи посылок застряли на таможне

На таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок, которые отправили в Россию без указания ИНН получателя, как того требуют новые правила Федеральной таможенной службы России. Об этом рассказал «Прайму» директор по развитию агрегатора курьерских служб Shiptor Андрей Лямин.

По его словам, «к нововведениям никто не оказался готов. Зарубежные интернет-магазины только начали собирать необходимые данные покупателей. Поэтому часть груза содержит ИНН, часть — нет».

«Трудно прогнозировать, какой масштаб приобретут проблемы на таможне. Задержки с доставкой точно будут», — отметил Лямин.

По его словам, «и зарубежные интернет-магазины, и курьерские службы понесли большие убытки из-за внезапного сюрприза ФТС».

«Получателю экспресс-груза следует оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор. Именно таможенный представитель подает документы в таможенный орган», — пояснили РИА Новости в ФТС.

В службе отметили, что «если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов».

7 декабря в России стали действовать новые правила покупок в интернет-магазинах. Теперь службы доставки должны предоставлять таможне ИНН покупателя.

ФТС объясняла, что эксперимент призван проконтролировать, не превышен ли порог беспошлинного ввоза товаров. Сейчас импортной пошлиной облагаются зарубежные покупки на сумму более одной тысячи евро.