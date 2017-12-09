Во время беспорядков в Иерусалиме пострадали более двухсот палестинцев

В субботу в Израиле продолжились столкновения палестинцев с израильской полицией, которые начались после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. К этому моменту известно, что в результате беспорядков пострадали более двухсот палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гуманитарную организацию Красный полумесяц.

Столкновения между демонстрантами и полицией в Иерусалиме произошли на улице Салах-ад-Дин недалеко от крепостных стен старого города.

«Двести тридцать один раненый: 171 на западном берегу Иордана, в том числе в Иерусалиме, 60 в секторе Газа», — сообщили в гуманитарной организации. По ее данным, 172 человека пострадали от слезоточивого газа, 24 — от резиновых пуль, и еще 12 — от боевых пуль.

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ТАСС со ссылкой на коммюнике полицейской пресс-службы передает, что во время беспорядков арестовали 13 человек. Они бросали камни, а также нападали на полицейских.

Израильская полиция, в свою очередь, сообщила о четырех сотрудниках, которых ранили камнями.

Накануне в столкновениях с израильскими военными погибли двое жителей сектора Газа, свыше тысячи палестинцев пострадали.

По данным армейской сводки, в беспорядках на Западном берегу участвовали около 600 участников. Они проходили в 20 местах. Накануне на акции насильственного протеста вышли 7,5 тысячи человек.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и отдал указание Госдепартаменту перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.