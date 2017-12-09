Песков назвал балет «Нуреев» мировым событием

Балет «Нуреев» России стал мировым событием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 9 декабря состоялся первый премьерный показ балета на Исторической сцене Большого театра.

«Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие», — цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что не заметил в постановке «ничего провокационного».

По данным «Новой газеты», билеты на «Нуреева» сегодня продавали по 85 тысяч рублей. Второй ярус продавали на улице.

Корреспондент The Guardian Шон Уокер написал в инстаграмме: «“Нуреев” в Большом театре. Поразительные таланты на сцене, половина элиты в зале, а режиссер — под домашним арестом. Россия как она есть».

В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере. pic.twitter.com/lF4fTMLV7C — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 9, 2017

Автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, рассказал в фейсбуке, что на премьере «Нуреева» труппа призвала освободить из-под ареста режиссера балета Кирилла Серебренникова. В его поддержку, в частности, выступили композитор Илья Демуцкий и балетмейстер Юрий Посохов.

На премьере также присутствовали бывший депутат Госдумы Сергей Капков, телеведущая Ксения Собчак, режиссер Александр Роднянский, бывший министр финансов Алексей Кудрин, писательница Людмила Улицкая.

Режиссером и сценографм балета является Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств.

Дату премьеры согласовывали с Серебренниковым. Для этого директор Большого театра Владимир Урин с разрешения следователя встречался с режиссером.

Второй показ «Нуреева» состоится 10 декабря.

Премьера «Нуреева» должна была состояться 11 июля 2017 года, однако ее неожиданно отменили якобы из-за неготовности балета.

Источник ТАСС сообщал, что Большой театр перенес премьеру балета по приказу министра культуры Владимира Мединского. Якобы спектакль, по мнению министра, пропагандирует гомосексуализм. Владимир Урин отрицал это.

Рудольф Нуреев работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже и попросил политического убежища, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. Позднее артист получил австрийское гражданство. Нуреев был гомосексуалом. Он умер в возрасте 54 лет от осложнений СПИДа.