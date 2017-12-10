Премьер Израиля обвинил ЕС в «лицемерной» позиции по Иерусалиму

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Европейский союз (ЕС) занимает «лицемерную» позицию по вопросу о признании Иерусалима, а также проводит «политику двойных стандартов». Об этом сообщает Times of Israel.

«Я слышу оттуда заявления, осуждающие историческое заявление президента Трампа, но я не слышал заявлений с осуждениями пуска ракет в сторону Израиля или осуждений чудовищной кампании подстрекательства против нашей страны», — пояснил Нетаньяху.

Премьер намерен донести до европейских стран позицию Израиля, для этого он вылетит в Париж 10 декабря. «И хотя я уважаю Европу, я не готов мириться с этими двойными стандартами», — заключил политик.

Однако в самом ЕС не все придерживаются единого мнения по вопросу о признании Иерусалима столицей Израиля. Президент Чехии Милош Земан считает, что «трусливый Евросоюз делает все для того, чтобы пропалестинские террористы одержали верх над произраильским движением».

В свою очередь, Лига арабских государств (ЛАГ) призвала США отменить свое решение, так как это приведет к росту насилия в ближневосточном регионе, а также является опасным нарушением международного права.

Для того, чтобы донести свою позицию и повлиять на Вашингтон ЛАГ и Организация исламского сотрудничества (ОИС) запустят информационную кампанию.

Во время заседания ЛАГ в Каире, Ливан даже попросил рассмотреть вопрос о введении сначала политических, а потом и экономических санкций против США.

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Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и отдал указание Госдепартаменту перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.