«Левада-центр»: почти 40% россиян не читали Конституцию страны

Основной закон России, Конституцию, никогда не читали 37% граждан страны, еще 27% читали, но ничего не помнят. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование, проведение в «Левада-Центре».

По словам социологов, еще 25% граждан все же прочли Конституцию, но почти ничего не помнят, и только 11% респондентов довольно хорошо знают содержание закона.

В социологическом исследовании также приводятся данные о том, насколько власти России, по мнению граждан, соблюдают Конституцию. Оказалось, что 32% полагают, что власти не соблюдают основной закон.

Еще 40% считают, что власти частично придерживаются Конституции и только 14% респондентов уверены в том, что власти соблюдают основной закон страны.

Эксперты говорят, что лишь 66% помнят, что 12 декабря отмечается День Конституции, хотя в прошлом году об этом помнили 70%, а в 2015 — 76%. О том, какой праздник отмечают в стране в середине декабря не знает 32% россиян.

Социологи проводили опросы с 24 по 28 ноября, в них приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Конституция России устанавливает государственное устройство страны, определяет работу представительных, исполнительных и судебных органов, а также регулирует вопросы права и свободы человека. Ни один закон в стране не может противоречить Конституции, которую подписали на референдуме 12 декабря 1993 года.