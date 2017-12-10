В ФАС рассказали о жалобах на завышенные цены перед Новым годом

Россияне жалуются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), что продукты перед Новым годом подорожали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков», — уверены в антимонопольной службе.

Более того, пресс-служба ФАС уточняет, что в ведомстве не видит причин устраивать проверки по поступающим жалобам.

Напомним, в декабре в Росстате заявил, что из-за подорожания картофеля и колбасы увеличилась стоимость салата «Оливье», который традиционно готовят на Новый год.

В ведомстве отмечают, что россиянам собрать предпраздничный стол в этом году обойдется на 300 рублей дороже, чем в прошлом году, таким образом стоимость праздничного стола составляет 6100 рублей.