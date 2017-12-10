Около 90 тысяч жителей Калифорнии покинули свои дома из-за пожаров
Спасатели эвакуировали 90 тысяч жителей штата Калифорния из-за лесных пожаров, которые начались 4 декабря. Об этом сообщает Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии в Twitter.
CA Wildfire Stats:— CAL FIRE PIO (@CALFIRE_PIO) December 9, 2017
Fires: 6
Acres: 175,000
Firefighters: 8,500
Structures Destroyed: 793
Structures Threatened: 25,000
Civilians Evacuated: 90,000
Largest Fire: Thomas Fire at 148,000 acres (over 231 square miles) pic.twitter.com/4J48LFHMcm
По информации ведомства, на площади 708 тысяч кв.м полыхают шесть пожаров. В результате которых уже уничтожено 793 здания, а под угрозой уничтожения находится еще 25 тысяч строений.
В сообщении уточняется, что со стихией борются 8,5 тысяч пожарников. По информации CNN, 8 декабря правоохранительные органы обнаружили тела двух людей, которые погибли из-за пожара.
Latest CA Wildfire Stats:— CAL FIRE PIO (@CALFIRE_PIO) December 8, 2017
Fires: 6
Acres: 141,000
Personnel: 8,700
Evacuated: 212,000
Homes threatened: 25,660
Structures destroyed: over 500#RyeFire #SkirballFire #ThomasFire #CreekFire #LilacFire #LibertyFire pic.twitter.com/6vJNtvYilc
В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации, а губернатор штата считает, что лесные пожары отныне — «новая реальность», которая установилась из-за изменений климата, и засухи в частности.
Напомним, до этого лесные пожары в Калифорнии произошли в октябре этого года, тогда погибли около 40 человек, без вести пропали еще 900 человек.