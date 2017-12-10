Около 90 тысяч жителей Калифорнии покинули свои дома из-за пожаров

Спасатели эвакуировали 90 тысяч жителей штата Калифорния из-за лесных пожаров, которые начались 4 декабря. Об этом сообщает Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии в Twitter.

CA Wildfire Stats:

Fires: 6

Acres: 175,000

Firefighters: 8,500

Structures Destroyed: 793

Structures Threatened: 25,000

Civilians Evacuated: 90,000

Largest Fire: Thomas Fire at 148,000 acres (over 231 square miles) pic.twitter.com/4J48LFHMcm — CAL FIRE PIO (@CALFIRE_PIO) December 9, 2017

По информации ведомства, на площади 708 тысяч кв.м полыхают шесть пожаров. В результате которых уже уничтожено 793 здания, а под угрозой уничтожения находится еще 25 тысяч строений.

В сообщении уточняется, что со стихией борются 8,5 тысяч пожарников. По информации CNN, 8 декабря правоохранительные органы обнаружили тела двух людей, которые погибли из-за пожара.

В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации, а губернатор штата считает, что лесные пожары отныне — «новая реальность», которая установилась из-за изменений климата, и засухи в частности.

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Напомним, до этого лесные пожары в Калифорнии произошли в октябре этого года, тогда погибли около 40 человек, без вести пропали еще 900 человек.