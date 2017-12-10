В Челябинске эвакуировали два автобуса с детьми из многочасовой пробки

Сотрудники ГИБДД эвакуировали два автобуса с 36 детьми из пробки на федеральной трассе в Челябинске, машины простояли в многокилометровом заторе почти сутки. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей (…) В общей сложности, в высвобождении заблокированных автобусов с детьми было задействовано девять экипажей дорожно-патрульной службы», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что причиной пробки стал сильный снегопад, поэтому детям в возрасте от 10 до 15 лет могла грозить опасность, поэтому и было принято решение об эвакуации.

В Челябинске на трассе М-5 «Урал» действует ограничение движения между 1548 и 1780 км из-за гололеда и сильного снега. Ожидается, что к вечеру температура снизится до -12, снегопад также продолжится. На трасе оборудованы передвижные пункты обогрева.