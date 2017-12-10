Активисты сорвали показ фильма про войну на Украине «Полет пули» на «Артдокфесте»

Активисты распылили в зале, где должен был пройти показ фильма «Полет пули» про войну на Украине, пахучую жидкость, президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский объявил об эвакуации из зала.

Людей выводят через коридор, который выстроил ОМОН. Активисты кричат: «Позор, на ваших руках кровь жителей Донбасса», а самого Манского обвиняют в фашизме.

Сначала противники заблокировали вход в зал, а потом, когда попали во внутрь, накинули куртку на проектор. Полиция начала выводить протестовавших против фильма из кинозала. По информации «Новой газеты», среди активистов есть представители SERB, а также«Союз десантников».

Фото корреспондета «Новой газеты» Никиты Гирина

Несогласные с показом фильма угрожали пришедшим зрителям «выкинуть со второго этажа», а также одну из посетительниц, по ее словам, ударили по голове.

Зрителям, которые пришли на показ фильма «Полет пули», предложили бесплатно посмотреть «Слепого Гулливера», в котором также рассказывается о войне, в соседнем зале в качестве компенсации.

Ранее сторонники пророссийских сепаратистов пришли на «Артдокфест» и пообещали его автору режиссеру Беате Бубенец«серьезные проблемы», а также сорвать показ фильма.

Бубенец сняла фильм «Полет пули» в Донбассе в августе 2014 года. Ранее показы фильма прошли в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Еще один показ был запланирован в Москве 10 декабря.