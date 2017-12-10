Полиция Израиля: палестинская ракета упала на территорию детского сада

Одна из ракет, которую выпустили из сектора Газа, упала «в зоне детского сада» в приграничном городе Сдерот. Об этом сообщил официального представителя полиции Мики Розенфельд в твиттере.

По его словам, зданию причинен ущерб, однако детей в момент падения ракеты там не находилось. Розенфельд уточнил, что еще одна ракета упала на улице города и повредила автомобиль. Третью ракету сбил комплекс ПРО «Железный купол».

Палестинцы выпустили три ракеты в пятницу 8 декабря в ответ на решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

В свою очередь израильские военные атаковали шесть целей в секторе Газа: тренировочные лагеря, оружейные склады и мастерские боевиков. Все они принадлежат движению ХАМАС. В результате ответных действий Израиля 25 человек пострадали, а два человека погибли.

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Напомним, 9 декабря два человека погибли и еще более 760 пострадали в результате столкновений палестинцев с израильской полицией. За день до этого группировка ХАМАС объявила 8 декабря — «Днем гнева» Для США в ответ на решение признать Иерусалим столицей Израиля.