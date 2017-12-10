ООН: в мире на взятки уходит 1 трлн долларов

Эксперты ООН подсчитали, что в мире на взятки тратится 1 трлн долларов, а в результате коррупции государства недополучают 2,6 трлн долларов (5% мирового ВВП). Об этом говорится в исследовании ООН, выпущенному к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Эти цифры ошеломляют, но еще больше удивляет то, что лежит за этими финансовыми махинациями — мир страшной нищеты и неравенства, усугубляющийся искажениями в распределении доходов и решениях о государственных расходах, на которые влияет коррупция», — говорится в сообщении.

В развивающихся странах потери, которые связаны с коррупцией, превосходят в 10 раз суммы, выделяющиеся в качестве официальной помощи. В документе говорится, что африканские страны ежегодно теряют порядка 14 млрд долларов из-за уклонения от налогов.

Согласно исследованиям Transparency International, которые изучали данные коррупции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пришли к выводу, что высокие уровни взяток связаны с низким уровнем грамотности среди молодежи.

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Напомним, в Генпрокуратуре России также озвучивали цифру о потерях государства от коррупции. По их данным, за два предыдущих года и три квартала текущего года ущерб составил более 148 миллиардов рублей.