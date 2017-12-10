Пентагон отверг обвинения Минобороны России в помехах в борьбе с ИГ

Пентагон заявил, что самолеты США не создают помехи, чтобы боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» не были уничтожены. Об этом сообщает РИА Новости.

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ. Такие заявления являются неверными», — заявил представитель американского военного ведомства.

Таким образом Пентагон отверг обвинения Минобороны России, которое утверждало обратное. В российском военном ведомстве уверены, что самолеты США провоцируют опасное сближение воздушных судов.

Минобороны России также отреагировало на заявления главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана. Он удивился присвоением победы России над ИГ, а также выразил уверенность, что террористов вытеснили именно силы коалиции. По его словам, российские войска пришли на помощь армии Сирийской арабской республике в Дейр-эз-Зоре с опозданием.

«По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГ. В том, что ИГ сегодня разгромлен в Сирии — заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск», —цитирует РБК Минобороны России.

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Напомним, в декабре начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов сказал, что войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.