СК проверит информацию об угрозах высказавшемуся о мусульманских традициях студенту

Следственный комитет России (СК) проведет проверку после публикации видео в Youtube, на котором студента РАНХиГС под угрозами заставляют извиниться за комментарии в «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следователи с правовой точки зрения оценят действия всех участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в СК.

На видеозаписи видно, как группа молодых людей угрожает студенту физической расправой. По словам самого студента, угрозы начали поступать после того, как он высказался против физического наказания за нарушение мусульманских обычаев.

«За оскорбления сочли многие темы. В частности, что убивать людей за взгляды как-то не пристало, а те, кто так поступает, достойны наказания», — пояснил молодой человек.

Говоря об истории появления видео, студент рассказал, что в университете к нему подошел парень и потребовал продолжить разговор за пределами вуза, где к ним присоединились еще несколько молодых людей.

«Я извиняюсь за то, что я обидел мусульман, за то, что я обидел христиан», — такие слова студента РАНХиГС заставили произнести угрожавшие, они также нанесли несколько ударов. После этого молодой человек обратился в деканат.

На данный момент видео недоступно, так как оно «нарушает правила YouTube по разжиганию ненависти».