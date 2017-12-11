Консульства США возобновили в ограниченном объеме выдачу виз в трех российских городах

Консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в понедельник, 11 декабря, возобновляют в ограниченном объеме собеседования для соискателей неиммиграционных виз, сообщается на сайте американского посольства в России.

В посольстве отметили, что что хотят, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, учиться в американских вузах и вести бизнес с представителями страны.

«Однако мы не сможем возобновить выдачу виз в том объеме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств», — говорится в заявлении.

В посольстве добавляют, что «рады возобновить» процесс выдачи неиммиграционных виз в консульствах, но «его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США».

В начале декабря стало известно, что выдача виз будет возобновлена «в ограниченном объеме» в американских консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

С 23 августа дипломатические представительства США в этих регионах России перестали выдавать визы. В конце сентября США ужесточили порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в страну.

Отношения между Россией и США ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о новых санкциях против России. В ответ на это Москва потребовала, чтобы Вашингтон к первому сентября сократил число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (как позднее стало известно, персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).