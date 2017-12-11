На сорвавших показ фильма о Донбассе на «Артдокфесте» активистов составили протокол о неповиновении полиции

На активистов SERB Игоря Бекетова, Юрия Горошко и Оксаны Шкоды, сорвавших показ фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест», составили протоколы о неповиновении полиции, передает ТАСС.

Судебное заседание еще пока не назначили.

«Мы сорвали показ, потому что в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона “Айдар”, воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей», — пояснил Бекетов.

Организаторы «Артдокфеста» из-за угроз отменили показ украинского фильма «Война ради мира».

«Накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства чешкой республики. Следуя исключительно заботе о комфорте и безопасности гостей, по согласованию с дирекций “Артдокфеста”, было принято решение отказаться от показа фильма “Война ради мира”», — рассказали организаторы.

Напомним, 9 декабря сторонники самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР) пришли на показ фильма «Полет пули». Они обещали организаторам «Артдокфеста» «серьезные проблемы» из-за фильма, угрожали президенту фестиваля Виталию Манскому и режиссеру фильма Беате Бубенец. На следующий день активисты SERB рыспылили в зале пахучую жидкость.

Фильмы «Война ради мира» и «Полет пули» рассказывают о событиях на юго-востоке Украины.