«Коммерсант» назвал попадающие под новые санкции США предприятия

Екатеринбургское опытно-конструкторское бюро «Новатор» имени Л.В. Люльева и его подрядчики могут попасть под новые санкции США за предполагаемое нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), передает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Госдепартаменту источник.

Переговоры России и США по договору об РСМД должны пройти во вторник и среду в Женеве. В них также примут участие представители Казахстана, Белоруссии и Украины, которые формально также считаются участниками договора. На встрече в таком формате настоял Вашингтон.

«Новатор» разработал ракету 9М729, которую, как считают власти США, Россия испытала в нарушение положений договора. По мнению Москвы, американская сторона также нарушает договор об РСМД. В частности, США размещают в Европе пусковые установки противоракет, которые могут быть использованы для размещения крылатых ракет; используют ракеты-мишени, сходные по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности; и наращивают производство ударных беспилотников.

Собеседники издания называют переговоры в Женеве одной из последних возможностей спасти договор об РСМД.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Штаты считают, что Москва в 2008–2011 годах испытала крылатую ракету наземного базирования, нарушив подписанный в 1987 году договор.