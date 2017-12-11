РЖД перевели поезда южного направления в обход Украины

РЖД перевели все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова.

Речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов, которым раньше приходилось дважды пересекать границу Украины.

В середине ноября РЖД запустили первые пассажирские поезда по этому маршруту. Новая железная дорога протяженностью 137 километров проходит полностью по территории России — по Воронежской и Ростовской областям. Планируется, что загрузка направления в летний период будет до 190 поездов в сутки.

Железную дорогу в обход Украины начали строить на участке Журавка – Миллерово в 2015 году — после ухудшения отношений с Украиной. Строительство завершилось в августе 2017 года. Стоимость проекта оценивалась в 56 млрд руб. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.