Русскоязычные хакеры MoneyTaker похитили 10 млн долларов из банков России и США

Группа русскоязычных хакеров MoneyTaker за последние полтора года похитила 10 млн долларов из американских и российских банков, передает Bloomberg со ссылкой на отчет компании Group-IB.

Всего хакеры похитили из американских банков около 500 тысяч долларов, а из трех российских — три млн долларов. Они использовали вредоносную программу, которая находится только в оперативной памяти компьютера и разрушается при перезагрузке системы.

«Преступники изменили тактику, и теперь атакуют банки, а не их клиентов, как это было раньше», — цитирует руководителя департамента киберразведки Group-IB Дмитрия Волкова Bloomberg.

MoneyTaker взломали 20 систем, среди которых 15 американских банков и российская межбанковская система денежных переводов. По данным издания, сейчас хакеры готовят атаку на международную межбанковскую систему передачи информации Swift.

В конце ноября прокуратура заявила, что с 2013 года число киберпреступлений выросло в шесть раз, с 11 до 66 тысяч преступлений. По словам сотрудников компании Group-IB, финансовые потери России от деятельности киберпреступников во второй половине 2016 года — первой половине 2017 года составили 55,4 млн долларов.