Главу МХГ Людмилу Алексееву наградили госпремией за правозащиту

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой государственной премии за правозащитную дейтельность. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом Алексеевой присвоено почетное звание лауреата госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Также госпремия за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 присуждена Владимиру Вавилову, председателю правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой.

Людмила Алексеева является одним из основателей Московской Хельсинской группы, созданной в 1976 году. Она входит в президентский Совет по правам человека, В 2013 году Алексеева была в числе номинантов на Нобелевскую премию мира.