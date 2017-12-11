Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов в 2018 году

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РБК заявила, что в 2018 году продолжится ротация губернаторского корпуса.

«Будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам», — сказала она.

При этом она не стала называть имена тех губернаторов, которые уйдут со своих постов. Матвиенко не исключила, что после отставки некоторые губернаторы станут сенаторами.

Председатель Совфеда раскритиковала журналистов, которые сообщают о возможных отставках. По ее мнению, это вредит работе глав регионов.

«Вот СМИ начинают писать: “Этот губернатор скоро уйдет — он в списке отставников!” Знаете, почему это плохо? Потому что “хромая утка” — это всегда плохо», — сказала она.

В 2017 году в России прошли две волны отставок губернаторов. Главы сменились у 19 регионов. Только осенью свои посты покинули 11 губернаторов: Самарской, Нижегородской, Псковской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской областей, Дагестана, Красноярского и Приморского краев, а также Ненецкого автономного округа.