Таксистам рекомендовали подучить английский перед ЧМ-2018

Столичные власти рекомендовали выучить стандартные фразы на английском языке таксистам, планирующим получить аккредитацию на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом говорится на официальном сайте мэрии Москвы.

«К примеру, они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки», — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в памятке помимо англо-русского разговорника есть расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов и телефоны экстренных служб. «Наша цель — исключить ситуации, когда гость чемпионата может быть обманут недобросовестными таксистами», — отметил заммэра.

Власти столицы также озвучили обязательные требования для получения аккредитации. У водителя не должно быть неоплаченных штрафов, а возраст машины — не старше четырех лет.

«Такси нужно оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, а также разместить в салоне информацию о водителе и тарифах», — добавили в столичной мэрии.

Кроме того, компаниям-перевозчикам рекомендовали разработать единые цены на проезд до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц. Таксисты, получившие аккредитацию, смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата.

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Власти дают рекомендации не только в Москве, но и в других регионах России. В Калининграде мэр города Александр Ярошук призвал фанатов быть «гостеприимными добрыми и никого не бить».

По его мнению, горожанам «стоит навести порядок у себя во дворах», а лучше «выехать из города отдохнуть на природу», так как в город может приехать 70-100 тысяч туристов и «все, конечно, на стадион не попадут».

«Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков», — заключил мэр Калининграда.

Ярошук добавил, что власти города договариваются, чтобы дни проведения матчей сделать выходными. С аналогичным предложением выступили и в Екатеринбурге.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года в России будет проходить 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат впервые состоится в Восточной Европе. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.